Объявлен четвертый из пяти уровней угрозы.

В Японии из-за тайфуна "Меари" объявили эвакуацию 72 тысяч человек. Об этом сообщили местные журналисты. В СМИ пояснили, что синоптики присвоили стихийному природному явлению порядковый номер восемь. Власти отправляют в безопасные места жителей префектуры Сидзуока. Напомним, что уведомление об эвакуации граждан является четвертым из пяти возможных уровней угрозы. На последнем и самом высоком уровне происходит спасение жизней в связи с непосредственной опасностью.

Напомним, что тайфун "Меари" по-корейски означает "эхо". Он сформировался к югу от Японии в пятницу 12 августа. Во второй половине дня 13 августа непогода обрушится на тихоокеанское побережье Японии. Первой принять на себя удар может префектура Сидзуока. Согласно прогнозам синоптиков, за последние сутки здесь уже выпало более 200 миллиметров осадков. К утру воскресенья 14 августа в регионе ожидаются осадки порядка 300 миллиметров.

Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 75.

Фото и видео: Youtube/ANNnewsCH