Травмы получили семеро человек.

В Японии автомобиль въехал в здание больницы города Одавара, расположенного на востоке страны. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства Kyodo.По информации от источника, не менее семи человек пострадало. По предварительной версии случившегося, 70-летний шофер перепутал педали газа и тормоза. В настоящее время представители закона начали расследование всех обстоятельств ДТП.

Напомним, что в последние годы в Японии участились опасные инциденты с пожилыми водителями. Правоохранительные органы призывают население к добровольному отказу от водительских прав в том случае, если они не уверены в собственных силах в вопросе вождения автомобиля.

Нетрезвый водитель въехал в магазин на Загородном проспекте.

Видео: Youtube/ANNnewsCH, TBS NEWS