В Якутии задержали шамана, который шел "изгонять Путина"

Александра Габышева остановили на пути в Москву.

Правоохранительные органы задержали на федеральной трассе в Якутии шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина". Об этом сообщает портал "Правозащита Открытки", ссылаясь на своего координатора Алексея Прянишникова.

Стоит отметить, что это уже вторая попытка Габышева дойти до Москвы, чтобы "изгнать Путина". Первый свой поход он начал в марте 2019 года. Спустя пять месяцев его задержали на границе Бурятии с Иркутской областью. За это время он преодолел дистанцию в три тысячи километров. Шамана отправили в психиатрическую больницу, где провели экспертизу. В результате мужчину признали невменяемым.

Против Габышева также возбудили уголовное дело по статье об экстремизме. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Свой поход на Москву он возобновил 8 декабря.

Ранее мы писали, что украинка объявила себя женой Путина и пыталась прорваться к нему.

Видео: Yakutia.com, YouTube / ШАГ - Шаман Александр Габышев