В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В регионе горят леса Абыйского и Нижнеколымского районов.

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом говорится в официальном сообщение региональной администрации. Указ подписан главой субъекта РФ Айсеном Николаевым.

Указ введен в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов текст сообщения

Местные чиновники отметили, что лесные пожары в Якутии приобретают класс IV-V опасности, а также угрожают распространением и увеличением своей площади и количества очагов воспламенения.

В Приморье убили якутского криминального авторитета.

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