  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:04
121
lesjasap
Код вставки плеера

В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

0 0

В регионе горят леса Абыйского и Нижнеколымского районов.

В Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом говорится в официальном сообщение региональной администрации. Указ подписан главой субъекта РФ Айсеном Николаевым. 

Указ введен в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов

текст сообщения

Местные чиновники отметили, что лесные пожары в Якутии приобретают класс IV-V опасности, а также угрожают распространением и увеличением своей площади и количества очагов воспламенения.

В Приморье убили якутского криминального авторитета.

Видео: YouTube / По немногу обо всём

Теги: лесные пожары, режим чс, якутия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии