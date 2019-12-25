В Windows 11 сменили цвет «экрана смерти»

В Windows уже давно существует так называемый "синий экран смерти". Так, в 2016 году туда добавили QR-код. Однако в Windows 11 "экран" смерти стал черным.
Сообщается, что кроме цвета в компоновке ничего не изменилось. Он также показывает код ошибки и данные для диагностики проблемы с ОС.
В настоящий момент не сообщается почему был изменен цвет "экрана смерти". Официальных заявлений от компании не было по этому поводу.
Ранее мы писали, что релиз Windows 11 может состояться уже в октябре этого года. Однако официальной информации по этому поводу пока не было.
Фото: pixabay
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