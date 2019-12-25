В Windows 11 сменили цвет «экрана смерти»

Раньше «экран смерти» был синим.

В Windows уже давно существует так называемый "синий экран смерти". Так, в 2016 году туда добавили QR-код. Однако в Windows 11 "экран" смерти стал черным.

Сообщается, что кроме цвета в компоновке ничего не изменилось. Он также показывает код ошибки и данные для диагностики проблемы с ОС.

В настоящий момент не сообщается почему был изменен цвет "экрана смерти". Официальных заявлений от компании не было по этому поводу.

Ранее мы писали, что релиз Windows 11 может состояться уже в октябре этого года. Однако официальной информации по этому поводу пока не было.

Фото: pixabay