Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
В Волховском районе трактор с машинистом провалился под лед
Сегодня, 9:36
0
lesjasap
645

В Волховском районе трактор с машинистом провалился под лед

0
 
 

В Ленобласти подо льдом пропал водитель трактора.

В Волховском районе Ленинградской области под лед провалился трактор вместе с машинистом. Транспортное средство удалось извлечь из-под воды. Поиски тела мужчины продолжаются.
 
Трагический инцидент произошел 4 февраля на территории деревни Вельцы Бережковского поселения. Местные жители рассказали, что трактор упал под тяжестью собственного веса во время переезда через реку Жупку. За рулем находился 35-летний житель Волхова. Когда специалисты подняли транспорт со дна реки, шофера в нем не оказалось.
Теги: волховский район , деревня вельцы , ленобласть , река жупка , трактор
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5