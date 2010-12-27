В Волховском районе трактор с машинистом провалился под лед

В Ленобласти подо льдом пропал водитель трактора.

В Волховском районе Ленинградской области под лед провалился трактор вместе с машинистом. Транспортное средство удалось извлечь из-под воды. Поиски тела мужчины продолжаются.

Трагический инцидент произошел 4 февраля на территории деревни Вельцы Бережковского поселения. Местные жители рассказали, что трактор упал под тяжестью собственного веса во время переезда через реку Жупку. За рулем находился 35-летний житель Волхова. Когда специалисты подняли транспорт со дна реки, шофера в нем не оказалось.