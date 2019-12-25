Иностранцы находились в РФ на законных основаниях.

В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Эксперты заметили, что травмированными считаются 12 человек, а не 8, как было известно ранее. Водитель не справился с управлением.

В салоне "Газели" было 14 пассажиров, 13 из них пострадали. Это трудовые мигранты из Республики Узбекистан, которые ехали на работу на поля. пресс-служба МВД по региону

Напомним, что утром 30 июня в Городищенском районе опрокинулась "Газель". Сотрудники полиции не обнаружили документы у пассажиров пострадавшего транспортного средства. Для установления личностей иностранцев к месту инцидента были направлены представители управления по вопросам миграции. Изучив ситуацию, представители закона рассказали, что пострадавшие законно находились и работали на территории РФ.

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Фото: 34.мвд.рф