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В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом
Сегодня, 9:26
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В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом

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Иностранцы находились в РФ на законных основаниях.

В Волгоградской области 13 трудовых мигрантов пострадали в ДТП с автобусом. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Эксперты заметили, что травмированными считаются 12 человек, а не 8, как было известно ранее. Водитель  не справился с управлением.

В салоне "Газели" было 14 пассажиров, 13 из них пострадали. Это трудовые мигранты из Республики Узбекистан, которые ехали на работу на поля.

пресс-служба МВД по региону

Напомним, что утром 30 июня в Городищенском районе опрокинулась "Газель". Сотрудники полиции не обнаружили документы у пассажиров пострадавшего транспортного средства. Для установления личностей иностранцев к месту инцидента были направлены представители управления по вопросам миграции. Изучив ситуацию, представители закона рассказали, что пострадавшие законно находились и работали на территории РФ.

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Фото: 34.мвд.рф

Теги: волгоградская область, мигранты
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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