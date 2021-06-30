Пять человек погибли в столкновении трех легковушек на Кубани

По предварительным данным пострадали еще шестеро человек.

Пять человек погибли в столкновении трех легковых автомобилей на Кубани. Об этом журналистам сообщили экстренные службы Краснодарского края. В настоящее время правоохранительные органы уточняют количество пострадавших. По данным "КП", на данный момент речь идет шести травмированных. Все они госпитализированы с тяжелыми повреждениями.

Предварительно пять погибших. Столкнулись три автомобиля. Авария произошла в Красноармейском районе. источник ТАСС

Известно, что ДТП зафиксировано утром 30 июня около станицы Новомышастовской Красноармейского района. Напротив здания местной птицефабрики друг о друга ударились ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. В ГИБДД сообщили, что по предварительной версии случившегося, шофер за рулем "Тойоты" направлялся от Краснодара к Славянску-на-Кубани. Мужчина совершил небезопасный маневр, после чего транспортное средство оказалось на стороне встречного движения. Там он по касательной задел "Хендай", затем - лоб в лоб столкнулся с ВАЗ 2112. Погибли четыре человека, которые находились в машине отечественного производства, а также еще один человек из "Тойоты".

На М-4 "Дон" под Ростовом автобус столкнулся с грузовиком.

Видео: ВКонтакте / Краснодарский водитель