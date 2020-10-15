В Волгограде ликвидировали боевиков, готовивших теракты по указанию из Сирии

Боевики планировали атаки на "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Волгограде ликвидировали двух членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Об этом Piter.TV сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Координация террористической деятельности осуществлялась из Сирии. Боевики планировали взорвать "здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия".

Во время обысков по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ. Также у боевиков обнаружили литературу религиозного характера и карту Волгограды с отмеченными на ней планируемыми местами совершения подрывов.

Отмечается, что Одновременно в городах Москва, Петербург, Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на 10 лет осудили вербовщика террористов.

Видео:(ЦОС) ФСБ России