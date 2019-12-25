В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах

В избирательной комиссии заявили, что готовятся к пересчету голосов.

В американском штате Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах. Об этом во время онлайн-брифинга сообщила глава местной избирательной комиссии Меган Вулф. Чиновница заметила, что разница в поддержке населения между Джо Байденом, объявившем о своей победе в штате, и действующим президентом Дональдом Трампом - незначительна.

Мы готовимся к возможности пересчета Меган Вулф, глава избирательной комиссии Висконсина

Вулф рассказала, что утверждение результатов голосования на уровне штата будет возможно после завершения процедуры по округам. Оно назначено на 10 декабря. По закону, кандидат вправе просить о пересчете голосов, если его результате на 1% отличается от лидирующего. Если результат отличается на 0,26-1%, то кандидат должен оплатить стоимость пересчета, а если меньше, то расходы по пересчету берет на себя штат.

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