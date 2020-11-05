Также акция протеста проводится в Чикаго.

По американским городам прокатилась волна протестов из-за выборов. Об этом сообщают местные издания и телеканалы.

Известно, что в Миннеаполисе протестующие вышли на федеральную автостраду номер 94. Они заявляли, что несогласны с президентством Дональда Трампа. Они высказываются против его намерения обжаловать итоги выборов в суде. Протестующие перекрыли движение на трассе в обоих направлениях. После полиция начала задержания.

Также акция протеста проводится в Чикаго. Собравшиеся требуют пересчёта голосов вплоть до каждого бюллетеня.

Ранее мы писали, что Байден побил исторический рекорд по количеству голосов избирателей.

Видео: Youtube/The Sun