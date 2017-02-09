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Вчера, 22:34
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В Вирджинии неизвестный устроил стрельбу в школе

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Минимум два человека получили ранения.

В школе в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) минимум два человека пострадали в результате стрельбы. Информация об этом появилась в Twitter местной полиции.

В сообщении говорится, что пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Все студенты были эвакуированы из здания и выведены на теннисную площадку. Подробностей о подозреваемом не приводится.

Ранее мы писали, что Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми. В одном из вузов студент открыл стрельбу, в результате чего погибли шесть человек. Девять находятся в тяжелом состоянии. 

Видео: Twitter/OsintUpdates

Теги: стрельба в школе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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