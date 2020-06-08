В Выборге задержали подозреваемого в избиении подростка

В областную больницу 17 апреля поступил подросток 2004 года рождения в тяжелом состоянии.

В Выборге у дома 10 по Большой Каменной улице задержали мужчину 1968 года рождения. Его подозревают в избиении подростка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В областную больницу 17 апреля поступил подросток 2004 года рождения в тяжелом состоянии. По поступившей информации, его избил неизвестный у магазина на Ленинградском шоссе. Следком завел уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.tv