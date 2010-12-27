В Выборге состоится традиционный спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль"

В открытии будут участвовать гости фестиваля "Окно в Европу".

В субооту, 11 августа, на стадионе "Авангард" пройдет спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль". Он как всегда посвящен Всероссийскому Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В открытии будут участвовать гости фестиваля "Окно в Европу". На торжественном открытии наградят ветеранов спорта, выступят спортсмены и артисты, пройдет "Зарядка с Чемпионом". Позаниматься вместе с именитым спорстменом сможет любой желающий. После торжественного начала состоится не менее волнительная спартакиада, в которой примут участие выборгские предприятия и организации. Будут соревнования по волейболу, футболу, теннису, турнир по тайскому боксу. По жалению можно сдать нормы ГТО.

Уже вечером, в 17:00 состоится футбольный матч между командами "Фаворит" (г. Выборг) – "Новое Девяткино" (Всеволожский район).

Вчера уроженка Гатчины взяла второе золото на ЧЕ по летним видам спорта.

Фото: pixabay.com; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.