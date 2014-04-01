Депутаты "Слуги народа" не хотели пропускать экс-президента к Ирине Геращенко.

В Верховной Раде произошла потасовка с участием Петра Порошенко. Ролик с инцидентом размещен в Telegram-канале местного издания "Страна". на кадрах видно, что представители политической партии "Слуга народа" не пропускают бывшего президент Украине к трибуне для выступлений. Политик пытался подобраться к трибуне, когда на ней находилась депутат его собственной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков призвал конфликтующих к спокойствию. Позже бывшему президенту и его сторонникам удалось подойти к трибуне.

Известно, что Ирина геращенко рассказала о законопроекте, посвященного осуждению митинга, проведенного около президентского офиса в Киеве 20 марта.

Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза.

Видео: Youtube/112 Украина