  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:59
64
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Верховной Раде произошла потасовка с участием Петра Порошенко

0 0

Депутаты "Слуги народа" не хотели пропускать экс-президента к Ирине Геращенко.

В Верховной Раде произошла потасовка с участием Петра Порошенко. Ролик с инцидентом размещен в Telegram-канале местного издания "Страна". на кадрах видно, что представители политической партии "Слуга народа" не пропускают бывшего президент Украине к трибуне для выступлений. Политик пытался подобраться к трибуне, когда на ней находилась депутат его собственной партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. 

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков призвал конфликтующих к спокойствию. Позже бывшему президенту и его сторонникам удалось подойти к трибуне.

Известно, что Ирина геращенко рассказала о законопроекте, посвященного осуждению митинга, проведенного около президентского офиса в Киеве 20 марта.

Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза.

Видео: Youtube/112 Украина

 

Теги: верховная рада, ирина геращенко, петр порошенко
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии