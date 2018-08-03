В Верхнем Суздальском озере утонули два человека

Купание в нем запрещено.

В субботу, 22-го июня, из Верхнего Суздальского озера достали двух утонувших людей. Об этом сообщил очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По его словам, трагедия с первым произошла вчера, тело всплыло на следующий день, 22-го июня. Второй погибший утонул сегодня. Оба были в нетрезвом состоянии.

Стоим рядом, на вопрос спасателям:"Почему их не убирают?" ответили, что "это напоминание, что купаться тут нельзя". оставил комментарий один из участников группы

Верхнее Суздальское озеро находится близ метро "Озерки". Неподалеку находятся еще два озера. Пользователи прозвали их "озерами убийц", так как на их территории нередко случаются инциденты. Вчера, 21-го июня, около Верхнего произошла массовая драка, а на Среднем нашли владельцы трубы, который сливал канализационные стоки в водоем.

Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru