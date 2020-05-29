Морской патруль сопроводил иностранный корабль с нефтью.

В Венесуэлу прибыл четвертый иранский танкер с топливом. Об этом сообщили Военно-морские силы латиноамериканского государства через собственный аккаунт в Twitter. Военные опубликовали видео, на котором заснят иностранный танкер, везущий в Венесуэлу нефть. Судно сопроводил местный морской патруль.

Миссия с иранским танкером Faxon выполнена! представители ВМС Венесуэлы

Напомним, что по данным государственного телеканала Венесуэлы VTV, танкер из Ирана направился к нефтеперерабатывающему комплексу Амуай. Этот завод располагается в штате Фалькон. В общей сложности в страну должны прибыть пять танкеров из Ирана.

Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.



