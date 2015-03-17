В Вене тысячи человек вышли на митинг против обязательной вакцинации от COVID-19

Безопасность обеспечивают более тысячи правоохранителей.

Несколько тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации в столице Австрии против ограничительных мер и обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Демонстранты выступают за свободное решение граждан о вакцинации от коронавируса. Они требуют проведения досрочных выборов в парламент, а также выступают против столичного бургомистра Михаэля Людвига. Именно его считают главным инициатором антикоронавирусных ограничений.

Безопасность обеспечивают более одной тысячи правоохранителей.

Напомним, в Австрии из-за очередной волны заболеваемости COVID-19 ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Кроме того, начиная с февраля следующего года граждан этой страны будут штрафовать за отказ от прививок против коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил за оперативное введение QR-кодов на федеральном уровне.

Видео: YouTube / HBC Network