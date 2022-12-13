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В Вене экоактивисты приклеили себя к пешеходным переходам

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Акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей.

В Вене экоактивисты движения "Последнее поколение" приклеили себя к пешеходным переходам. Об этом сообщили представители движения в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент проиошел на улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе. Активисты создали зоны, свободные от транспорта. Акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей. Некоторые из участников движения приклеили себя к полосе для общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента.

Видео: Twitter / Letzte Generation

Теги: вена, пешеходный переход, экоактивисты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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