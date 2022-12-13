В Вене экоактивисты приклеили себя к пешеходным переходам

Акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей.

В Вене экоактивисты движения "Последнее поколение" приклеили себя к пешеходным переходам. Об этом сообщили представители движения в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент проиошел на улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе. Активисты создали зоны, свободные от транспорта. Акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей. Некоторые из участников движения приклеили себя к полосе для общественного транспорта.

Ранее мы сообщали, что сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента.

Видео: Twitter / Letzte Generation