В Вене экоактивисты приклеили себя к пешеходным переходам

В Вене экоактивисты движения "Последнее поколение" приклеили себя к пешеходным переходам. Об этом сообщили представители движения в своем Twitter-аккаунте.
Инцидент проиошел на улицах Бургштрассе, Гюмназиумштассе, Розауер штрассе и Виднер хауптштрассе. Активисты создали зоны, свободные от транспорта. Акция сопровождалась протестами со стороны автолюбителей. Некоторые из участников движения приклеили себя к полосе для общественного транспорта.
Ранее мы сообщали, что сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента.
Видео: Twitter / Letzte Generation
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все