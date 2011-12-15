В Великобритании представили робота-гуманоида с человеческой мимикой

Британская компания Engineered Arts показала человекоподобного робота, "представляющего передовые технологии робототехники". Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале компании.
Робот получил имя Ameca. На ролике показано, как он разминает плечо, открывает глаза, а также показывает свое "умение" улыбаться.
Ameca - самый продвинутый в мире робот в форме человека, представляющий передовые технологии робототехники. Человекоподобный искусственный интеллект нуждается в человекоподобном искусственном теле.
из заявления Engineered Arts
Отличие данного робота от предшественников, заявили британцы, заключается в более правдоподобном имитировании выражения человеческого лица.
Отмечается, что пока Ameca не "умеет" ходить, однако можно запрограммировать сложные последовательности движений руками, пальцами и глазами.
По словам разработчиков, возможность арендовать или купить робота появится скоро, но по какой цене – пока неизвестно.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео с роботом "Маркера".
Видео: YouTube / Engineered Arts
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