В Великобритании представили робота-гуманоида с человеческой мимикой

Он "умеет" открывать глаза и улыбаться.

Британская компания Engineered Arts показала человекоподобного робота, "представляющего передовые технологии робототехники". Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале компании.

Робот получил имя Ameca. На ролике показано, как он разминает плечо, открывает глаза, а также показывает свое "умение" улыбаться.

Ameca - самый продвинутый в мире робот в форме человека, представляющий передовые технологии робототехники. Человекоподобный искусственный интеллект нуждается в человекоподобном искусственном теле. из заявления Engineered Arts

Отличие данного робота от предшественников, заявили британцы, заключается в более правдоподобном имитировании выражения человеческого лица.

Отмечается, что пока Ameca не "умеет" ходить, однако можно запрограммировать сложные последовательности движений руками, пальцами и глазами.

По словам разработчиков, возможность арендовать или купить робота появится скоро, но по какой цене – пока неизвестно.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал видео с роботом "Маркера".

Видео: YouTube / Engineered Arts