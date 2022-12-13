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В Василеостровском районе произошла вторая коммунальная авария за день

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Трубу прорвало на улице Кораблестроителей.

В Василеостровском районе второй раз за день прорвало трубу. На этот раз авария произошла на улице Кораблестроителей около гостиницы "Прибалтийская". Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком". 

Подробности случившегося уточняются. Ранее стало известно, что на Морской набережной прорвало трубу с кипятком. На место ЧП приехали сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Стало известно, что в Петербурге и Ленобласти возможны паводки

Видео: Телеграм / Петербург с огоньком

 

Теги: гостинца прибалтийская, прорвало трубу, теплосети, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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