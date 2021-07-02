В Вашингтоне обрушилось здание. Об этом рассказали представители местные экстренных ведомств. В пожарной службе города уточнили, что пострадавшими считаются несколько человек. Они ранены.
Один человек заблокирован, и несколько других ранены.
пожарная служба Вашингтона
На данный момент известно о том, что все пострадавшие являются рабочими. Спасатели проводят операцию по извлечению граждан, находящихся под завалами конструкции. В целях безопасности из соседних домов специалисты эвакуировали местное население.
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Видео: YouTube / WUSA9
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