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В Вашингтоне обрушилось здание

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Несколько человек пострадали.

В Вашингтоне обрушилось здание. Об этом рассказали представители местные экстренных ведомств. В пожарной службе города уточнили, что пострадавшими считаются несколько человек. Они ранены.

Один человек заблокирован, и несколько других ранены.

пожарная служба Вашингтона

На данный момент известно о том, что все пострадавшие являются рабочими. Спасатели проводят операцию по извлечению граждан, находящихся под завалами конструкции. В целях безопасности из соседних домов специалисты эвакуировали местное население.

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Видео: YouTube / WUSA9

Теги: вашингтон, обрушение
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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