Михал Дворчик не знает о переговорах между Варшавой и США о переброске ядерного оружия из Германии в Польшу.

В Варшаве не знают о планах переброски ядерного оружия США. Об этом в эфире местного радио рассказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик. Эксперт добавил, что власти страны не имеют информации относительно намерений о перемещении американских ядерных боеголовок с территории ФРГ в Польшу.

Я не имею сведений о таких переговорах Михал Дворчик, глава канцелярии премьер-министра Польши

Напомним, что ранее посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер написал в Twitter о том, что Вашингтон может передислоцировать ядерное вооружение из Германии в Польшу. Дворчик подчеркнул, что Польша заинтересована в том, чтобы армия США, размещенная на территории Восточной Европы, была как можно лучше оснащена.

В сенате США одобрили выделение 10 млн долларов на проекты ядерных испытаний.

Видео: YouTube / Telewizja Echo24