В ВОЗ заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире

Майкл Райан оценил эпидобстановку по коронавирусу.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о стабилизации заболеваемости COVID-19 в мире. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал глава ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стабилизировалась "на очень высоком уровне". Мероприятие транслировалось в Twitter-аккаунте.

Если посмотреть на график, за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне. Майкл Райан, директор ВОЗ по ЧС

В настоящее время ситуация с распространением инфекции лучше, чем она была два-три месяца назад. При этом обстановка различается по странам. В одних идет резкий спад числа зараженных, в других - количества рост новых пациентов. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса с большим уровнем заразности, смягчением ограничений, роста контактов между людьми.

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Фото и видео: WHO