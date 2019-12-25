В ВОЗ сообщили, что третья волна пандемии вышла в Африке на плато

Матшидисо Моэти рассказала о темпах вакцинации в регионе.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что третья волна пандемии вышла в Африке на плато. Такое заявление во время брифинга сделала глава регионального представительства ВОЗ Матшидисо Моэти. Эксперт при этом объяснила, что число новых пациентов остается высоким. Активное распространение инфекции фиксируется 24 странах континента.

За минувшую неделю было зарегистрировано почти 280 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Третья волна, похоже, стабилизировалась. В Ботсване и Эфиопии и еще в шести государствах происходит увеличение смертности от COVID-19. Матшидисо Моэти, глава регионального отделения ВОЗ

В ВОЗ рассказали, что в Африке медики выявили около 7, 6 млн инфицированных ковидом. Количество погибших составляет 191 тысячу человек. При этом вакцинация населения региона продвигается хорошими темпами. На прошлой недели жителям региона ввели 13 млн доз препарата для профилактики COVID-19. Этот показатель в три раза больше, чем за предыдущие 7 дней. К концу сентября ВОЗ надеется на вакцинировании 10% населения Африки.

Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью.

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