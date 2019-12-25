Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал готовиться к новой пандемии осенью. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Генеральный директор ВОЗ призвал страны обеспечить своевременные меры реагирования на эпидемиологическую опасность.
Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее.
Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ
Эксперт ранее уточнил, что ситуация с новыми зараженными коронавирусом стабилизировалась. При этом уровень пациентов остался на высоком уровне. Инфекцию подхватили более 4,5 млн человек. Жертвами ежедневно становятся 68 тысяч человек.
Фото: WHO
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