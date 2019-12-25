Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны быть готовыми к новым эпидемиям ковида.

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал готовиться к новой пандемии осенью. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter. Генеральный директор ВОЗ призвал страны обеспечить своевременные меры реагирования на эпидемиологическую опасность.

Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт ранее уточнил, что ситуация с новыми зараженными коронавирусом стабилизировалась. При этом уровень пациентов остался на высоком уровне. Инфекцию подхватили более 4,5 млн человек. Жертвами ежедневно становятся 68 тысяч человек.

Фото: WHO