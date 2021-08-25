ВОЗ: число случаев заражения из-за коронавируса в мире стабилизировалось

В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в мире.

Об стабилизации числа случаев заражений и смертей из-за коронавируса заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. При этом глава ВОЗ подчеркнул, что речь идет о стабилизации "на очень высоком уровне".

С 16 по 22 августа в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования. Количество летальных исходов - 68 тысяч человек.

Гебрейесус добавил, что "пока вирус циркулирует где-либо, он представляет угрозу повсюду".

Ранее американские ученые нашли антитело, которое способно защитить от всех штаммов коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)