Найдено антитело, которое способно защитить от всех штаммов коронавируса

Многие новые варианты коронавируса могут избегать распознавание и нейтрализацию антителами человека.

Американские ученые нашли антитело, которое может бороться с большинством штаммов коронавируса, в том числе с теми вариантами, которые вызывают озабоченность ВОЗ. Результату исследования были опубликованы в журнале Immunity.

Отмечается, что новые мутации вируса могут избегать распознавание и нейтрализацию антителами человека. По этой причине ученые стали искать антитела, которые наиболее успешно могут бороться с наибольшим числом вариантов вируса. Для этого ученые получили 43 антитела из мышей, которых иммунизировали с помощью введения им ключевого участка белка пепломера — рецептор-связывающего домена.

Затем было выбрано две наиболее мощные нейтрализующие частицы. Их протестировали на штаммах коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также "йота" и "каппа". Антитело SARS2-38 нейтрализовало все варианты даже при низкой концентрации.

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