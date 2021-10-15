Кремлин Викрамсингхе рассказал о рисках для пациентах с ожирением и ковидом.

Во Всемирной организации здравоохранения озаботились ожирением населения, которая связана с пандемией коронавируса. Во время пандемии ситуация только ухудшилась, считают эксперты. Такое мнение высказал представитель ВОЗ во время пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня". Глава европейского бюро по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамсингхе рассказал, что погрешности в рационе питания сказываются на ожирение. Это приводит к наиболее негативному сценарию при заражении пациента ковидом.

Многим людям приходилось работать из дома, им приходилось находиться дома, и, соответственно, тенденция к нерегулярному питанию усилилась. Также у людей стало меньше возможности ходить на рынок и самостоятельно выбирать свежие продукты. Кремлин Викрамсингхе, доктор от европейского бюро ВОЗ

Эксперт также напомнил о проблеме, связанной с тратой большого количества времени подростками и детьми в онлайне. Викрамсингхе привел пример из Великобритании. Там потребители данной возрастной категории стали активной аудиторией для рекламодателей, предлагающие продукты нездорового питания. Сейчас в стране изменился как режим перекусов, так и то, что употребляется в пищу.

Представитель ВОЗ в России выступила за создание мировой платформы по борьбе с ковидом.

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