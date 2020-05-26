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В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии коронавируса

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Многие страны в Африке не имеют возможности обеспечить нужный объём тестов.

В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель программы организации по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

По его словам, самая большая проблема на континенте сейчас — это недостаточное количество тестов. Яо считает, что достаточно опасно открывать страны, в которых достаточно слабые тестирование и системы здравоохраения, хотя большое количество заразившихся вовсе не имеют симптомов.

Только тестирование контактирующих с высокой степенью вероятности – единственный способ узнать реальную цифру.

Мишель Яо,  руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке

По его словам, многие страны в Африке не имеют возможности обеспечить нужный объём тестов.

Ранее в ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса.

Видео: YouTube / Newzroom Afrika

Теги: африка, воз, тесты на коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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