В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель программы организации по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.
По его словам, самая большая проблема на континенте сейчас — это недостаточное количество тестов. Яо считает, что достаточно опасно открывать страны, в которых достаточно слабые тестирование и системы здравоохраения, хотя большое количество заразившихся вовсе не имеют симптомов.
Только тестирование контактирующих с высокой степенью вероятности – единственный способ узнать реальную цифру.
Мишель Яо, руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке
По его словам, многие страны в Африке не имеют возможности обеспечить нужный объём тестов.
Ранее в ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса.
Видео: YouTube / Newzroom Afrika
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