Многие страны в Африке не имеют возможности обеспечить нужный объём тестов.

В ВОЗ назвали слабое место Африки в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал руководитель программы организации по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо.

По его словам, самая большая проблема на континенте сейчас — это недостаточное количество тестов. Яо считает, что достаточно опасно открывать страны, в которых достаточно слабые тестирование и системы здравоохраения, хотя большое количество заразившихся вовсе не имеют симптомов.

Только тестирование контактирующих с высокой степенью вероятности – единственный способ узнать реальную цифру. Мишель Яо, руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке

По его словам, многие страны в Африке не имеют возможности обеспечить нужный объём тестов.

Ранее в ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса.

Видео: YouTube / Newzroom Afrika