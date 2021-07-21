В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения назвали основную цель в борьбе с коронавирусом. Во время выступления на 158-ом собрании Международного олимпийского комитета глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что эксперты стремятся привить к сентябрю 2022 года около 70% населения каждого государства мира.
Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин.
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ
Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса.
Видео: YouTube / IOC Media
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