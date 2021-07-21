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В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом

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Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о задаче, которая стоит перед ВОЗ во время пандемии коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали основную цель в борьбе с коронавирусом. Во время выступления на 158-ом собрании Международного олимпийского комитета глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что эксперты стремятся привить к сентябрю 2022 года около 70% населения каждого государства мира.

Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин.

Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса.

Видео: YouTube / IOC Media


 

Теги: воз, массовая вакцинация, пандемия, тедрос адханом гебрейесус
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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