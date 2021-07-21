В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о задаче, которая стоит перед ВОЗ во время пандемии коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали основную цель в борьбе с коронавирусом. Во время выступления на 158-ом собрании Международного олимпийского комитета глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что эксперты стремятся привить к сентябрю 2022 года около 70% населения каждого государства мира.

Наша цель – глобальное восстановление. Мы можем положить конец пандемии. Чтобы выполнить цель о вакцинации 70% населения к сентябрю, нам потребуется 11 млрд вакцин. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса.

Видео: YouTube / IOC Media



