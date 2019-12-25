Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил борьбу общества с коронавирусом.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса, чем "дельта". Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт объяснил, что часто получает вопрос о том, когда в мире завершится пандемия. По мнению Гебрейсуса, распространение коронавируса для общества является испытанием, с которым оно не справляется. Он добавил, что за время его выступления от инфекции погибнут сто людей, а к завершению Олимпиады - более 100 тысяч человек. Причиной невозможности положить конец пандемии спикер считает отсутствие реальных политических обязательств у стран Он призвал руководство G20 проявить коллективную волю для спасения жизней.

Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Комздрав объяснил, почему перестали учитываться справки об уровне антител.

Фото: WHO