В ВОЗ назвали неэффективными ограничения на международные поездки из-за коронавируса

В организации отметили, что "омикрон" распространился, несмотря на ограничения, касающихся поездок.

В Всемирной организации здравоохранения назвали неэффективными ограничения на поездки между странами из-за коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

По итогам заседания комитета организации по чрезвычайным ситуациям был сделан вывод о том, что ограничения на международные поездки из-за COVID-19 не приносят пользы и являются причиной "экономического и социального стресса".

Неспособность ограничений на поездки, введенных после обнаружения и сообщения о штамме "омикрон" для ограничения его международного распространения, демонстрирует неэффективность таких мер с течением времени. из заявления комитета ВОЗ

Также в комитете по ЧС выразили мнение, что не следует в качестве единственного условия для въезда на территорию страны требовать от туристов доказательства вакцинации от коронавируса, так как в настоящее время доступ к прививкам остается ограниченным, а их распределение – неравным.

Кроме того, из заявления следует, что ношение СИЗ, ПЦР-тестирование карантин во время международных поездок должны основываться на оценке рисков и не быть дополнительным бременем для туристов.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о вакционном неравенстве.

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