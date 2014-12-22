В Узбекистане создали молоко для профилактики коронавируса

Ученые полагают, что смогут использовать антиковидное молоко для массовой пассивной иммунизации населения.

Исследователи из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан смогли получить молоко, которое можно применять для профилактики COVID-19. В нем обнаружены антитела, позволяющие получить иммунитет к вирусу. Об этом сказано в статье, размещенной на сервисе препринтов bioRxiv.

В грудном молоке женщины, переболевшей коронавирусом, специалисты обнаружили антитела. Они решили поставить прививки животным и посмотреть, будут ли присутствовать антитела в молоке. Уже через две недели после первой прививки в сыворотке определились нейтрализующие антитела. Такое молоко может нейтрализовать коронавирус. В сыворотке крови эффективность составила 100%, в молоке – 40%. Ученые полагают, что смогут использовать антиковидное молоко для массовой пассивной иммунизации населения. Антитела в нем сохраняются даже после пастеризации. Это дает возможность заготовить иммунизированное молоко в огромных объемах.

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