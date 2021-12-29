Сейчас туристы уже спущены на трассу.

В Узбекистане сотни людей застряли на канатной дороге из-за сбоя электричества. Об этом рассказали местные журналисты. Ролик с инцидентом опубликован в Telegram-канале NEWS.ru. Известно, что отдыхающие на горнолыжном курорте Чункурчак в Киргизии и на курорте Амирсой в Узбекистане не могли спуститься на землю.

На кадрах видно, что туристы продолжают сидеть на высоте в нескольких метрах в специальных кабинках над горнолыжными трассами. К ним были направлены спасательные бригады. В настоящее время объект функционирует по обычному расписанию. Никто из застрявших спортсменов не пострадал. Они не стали обращаться за медицинской помощью.

Напомним, что утром 25 января в ряде регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии начались перебои с электроэнергией. Блэкаут произошел в результате перегрузки транзитной линии, расположенной на территории Казахстана.

В Казахстане и Киргизии сообщили о перебоях в подаче электроэнергии.

Фото и видео: Telegram / Осторожно, новости