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В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе

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На месте происшествия работают спасатели и техника.

В Узбекистане прогремел взрыв на территории химзавода "Максам-Чирчик". Об этом сообщила администрация Ташкентской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 4 октября в городе Чирчик. Взрыв произошел в результате пожара в цехе синтеза завода №5 предприятия. В пресс-службы МЧС Узбекистана сообщили, что на месте происшествия работают спасатели и техника. Причины взрыва выясняются.

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Видео: Telegam / Sputnik Узбекистан

Теги: взрыв, узбекистан, химзавод, чирчик
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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