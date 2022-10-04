В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе

На месте происшествия работают спасатели и техника.

В Узбекистане прогремел взрыв на территории химзавода "Максам-Чирчик". Об этом сообщила администрация Ташкентской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 4 октября в городе Чирчик. Взрыв произошел в результате пожара в цехе синтеза завода №5 предприятия. В пресс-службы МЧС Узбекистана сообщили, что на месте происшествия работают спасатели и техника. Причины взрыва выясняются.

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Видео: Telegam / Sputnik Узбекистан