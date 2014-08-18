Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов.

В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента страны. Об этом сообщает "РИА Новости".

Избирательные участки будут работать до 20:00 (18:00 мск). Это первые выборы в Узбекистане после внесения поправок в конституцию, согласно которым срок полномочия президента продлили с пяти до семи лет. Нынешний глава государства Шавкат Мирзиеев может вновь баллотироваться на этот пост.

Также в выборах президента участвуют председатель Народно-демократической партии Угулбек Иноятов, представитель социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова и председатель Экопартии Абдушукур Хамзаев. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов.

Ранее мы сообщали, что петербургский избирком расширяет штат к президентским выборам.

Видео: Telegram / РИА Новости