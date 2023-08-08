В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку

Эксперимент начали проводить в Ташкенте и двух районах страны.

В Узбекистане мусор из жилых районов стали вывозить под классическую музыку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны.

Эксперимент начали проводить в Ташкенте и двух районах страны. Новый метод оповещения был предложен в качестве альтернативы звуковым сигналом мусоровозов, на которые жаловались жители. В ведомстве отметили, что при успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга борется со строительным мусором.

Видео: Telegram / Ekologiya vazirligi | Министерство Экологии | Ministry of Ecology