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В Узбекистане мусор стали вывозить под классическую музыку

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Эксперимент начали проводить в Ташкенте и двух районах страны.

В Узбекистане мусор из жилых районов стали вывозить под классическую музыку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата страны.

Эксперимент начали проводить в Ташкенте и двух районах страны. Новый метод оповещения был предложен в качестве альтернативы звуковым сигналом мусоровозов, на которые жаловались жители. В ведомстве отметили, что при успешном внедрении нового метода в данных регионах он будет внедрен по всей стране.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга борется со строительным мусором.

Видео: Telegram / Ekologiya vazirligi | Министерство Экологии | Ministry of Ecology

Теги: вывоз мусора, классическая музыка, узбекистан
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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