В Удельном парке петербуржец попытался спасти раненого орла

Дикая птица сама вышла к человеку за помощью.

Петербуржец нашел на территории Удельного парка пострадавшего орла. Известно, что дикая птица не могла самостоятельно летать. Пернатый красавчик сильно промок. Очевидец предположил, что птица больна или ранена. Дальше пяти метров она не могла взлететь.

Местный житель решил написать в социальные сети о найденной птице. Он просил подсказать места, где могут принять пострадавшего "питомца". Ему посоветовали обратиться в "Сирин", Однако, недавно стало известно о том, что организация больше не может принимать всех птиц из-за большой загруженности и нехватки человеческих ресурсов и материальных возможностей. Чем закончилась эта история - неизвестно. Автор не написал, удалось ли спасти найденыша или нет.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб