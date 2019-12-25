В Twitter появилась функция голосовых сообщений

Однако, доступ к ней имеют не все.

Twitter запустила функцию публикации голосовых сообщений. Длительность каждого твита не может быть более 140 секунд. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

Для записи пользователь должен нажать на иконку с изображением звуковых волн. Если запись будет более 140 секунд, то система автоматически разобьет такое голосовое сообщение на несколько частей.

Новую функцию пока что могут использовать только некоторые пользователи iOS, через несколько недель воспользоваться функцией смогут все пользователи с iOS. Когда функция появится на других устройствах, не известно.

Ранее Twitter заблокировал более тысячи аккаунтов из России.

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