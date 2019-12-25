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В Twitter пользователи смогут сообщать о твитах с ложной информацией
Сегодня, 16:35
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Twitter пользователи смогут сообщать о твитах с ложной информацией

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Соцсеть оценивает насколько эффективен такой подход.

Соцсеть Twitter стала тестировать кнопку, с помощью которой пользователи могут сообщить о твитах, которые содержать ложную информацию. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Мы можем не предпринимать никаких действий и можем не отвечать на каждое сообщение в рамках эксперимента. Однако ваш вклад поможет нам определить тенденции, чтобы мы могли увеличить скорость и масштаб нашей широкой работы по борьбе с дезинформацией – отмечается в сообщении.

В эксперименте участвуют пользователи из США, Южной Кореи и Австралии.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет межрегиональный молодежный форум "Выше Крыши". 

Фото: pixabay 

Теги: twitter, ложная информация
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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