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В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

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Анкара хочет взять ответственность за безопасность туристов из РФ.

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на МИД страны. Чиновники рассказали, что сейчас правительство активно работает над восстановлением индустрии для иностранных путешественников. В первую очередь МИД пытается восстановить авиасообщение с Россией и Германией.  Представители власти готовы организовать для путешественников чартерные рейсы.

Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой

Глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции напомнил, что решение о возобновлении авиасообщения с другими странами будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. Эксперты оценят количество зараженных в странах, число смертей от коронавируса.

Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара.

Теги: авиасообщение, мид, открытие границ, турция, чартерные рейсы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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