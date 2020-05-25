Анкара хочет взять ответственность за безопасность туристов из РФ.

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на МИД страны. Чиновники рассказали, что сейчас правительство активно работает над восстановлением индустрии для иностранных путешественников. В первую очередь МИД пытается восстановить авиасообщение с Россией и Германией. Представители власти готовы организовать для путешественников чартерные рейсы.

Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой Глава МИД Турции Чавушоглу

Глава МИД Турции напомнил, что решение о возобновлении авиасообщения с другими странами будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. Эксперты оценят количество зараженных в странах, число смертей от коронавируса.

Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара.