В Турции разбился военный учебный самолет

Жертвами авиакрушения стали два человека.

На территории Турции разбился военный учебный самолет SF-26OD. Трагедия произошла в провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны. Представители пресс-службы профильного ведомства уточнили, что оба пилота воздушного судна погибли.

Самолет, вылетевший с 12-й авиабазы в Кайсери для выполнения учебного полета, упал по неизвестным причинам. Оба пилота погибли. пресс-служба Минобороны Турции

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости