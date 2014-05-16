В Турции разбился военный учебный самолет

На территории Турции разбился военный учебный самолет SF-26OD. Трагедия произошла в провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны. Представители пресс-службы профильного ведомства уточнили, что оба пилота воздушного судна погибли.
Самолет, вылетевший с 12-й авиабазы в Кайсери для выполнения учебного полета, упал по неизвестным причинам. Оба пилота погибли.
пресс-служба Минобороны Турции
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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