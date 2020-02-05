На востоке Турции под двумя лавинами погибло 38 человек

Более трех десятков людей убило массами снега во время спасательной операции.

На востоке Турции 38 человек погибло в результате схода двух крупных снежных лавин, сообщило 5 февраля агентство Reuters.

Сход первой снежной массы произошел на трассе Ван – Бахчесарай вечером вторника, 4 февраля. В это время на дороге работала снегоуборочная машина, вслед за ней ехал пассажирский микроавтобус с людьми в салоне. Во время схода лавины автобус сбросило с 40-метрового обрыва, после падения выжили семь пассажиров и водитель, они и вызвали спасателей.

Вторая лавина сошла, пока оказавшиеся на месте происшествия люди пытались спасти пострадавших от первого схода снега. В этот раз погибло 33 человека, 53 получили ранения. В зоне бедствия идут спасательные работы.



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