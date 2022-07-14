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В Турции почти 20 человек пострадали из-за лесных пожаров

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Лесное возгорание распространяется на курорте Датча.

В Турции почти 20 человек пострадали из-за лесных пожаров. Об этом в эфире местного телеканала NTV рассказал министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи. Он напомнил, что инцидент зафиксирован в курортном районе Датча, расположенного на побережье Эгейского моря. Кроме человеческих жертв, пламя ликвидировало около 500-600 га лесных насаждений. Борьбе со стихией мешает распространение сильного ветра. К вечеру среды скорость его порывов достигала 60 километров в час. Всю ночь специалисты пытались потушить пожар. Для этого, в том числе, использовались вертолеты.

В настоящее время авиационная группировка в районе Датчи насчитывает 10 самолетов, а также выше 20 вертолетов. На земле огонь тушат около 1,5 тысяч человек личного состава, более 200 единиц техники. Ранее турецкий министр по здравоохранению Фахреттин Коджа уведомил СМИ о том что пострадавшими  в пожаре считаются 19 человек. Всем пациента была оказана медицинская помощь. на текущий момент девять человек уже выписаны из больниц.

В Тюмени произошел пожар на крыше административного здания.

Фото и видео: YouTube / TRT Haber

 

Теги: датча, курорт, лесной пожар, турция, эгейское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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