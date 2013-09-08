Причина возгорания устанавливается.

В Тюмени произошел пожар на крыше административного здания. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Тюменской области в своем Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила утром 12 июля. На его ликвидацию привлекли более десятка единиц специальной техники. Из соседнего здания эвакуировали 35 человек. Вскоре пожар был локализован. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Оклахоме произошел взрыв на газовом заводе.

Видео: Telegram / МЧС Тюменская область