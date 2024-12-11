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В Турции из-под завалов обрушившегося дома извлекли двух человек

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Ведутся поиски нескольких человек, которые остаются пд завалами.

На территории Турции обрушился четырехэтажный жилой дом. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из местной газеты Yeni Şafak. Авторы материала уточнили, что происшествие зафиксировано в провинции Конья. К месту событий сразу же прибыли экстренные службы и спасатели. По данным очевидцев, под завалами конструкции остались люди. Однако позже поступили данные о том, что специалистам удалось вытащить на свободу как минимум двоих пострадавших. В текущий момент, по словам губернатора провинции Ибрагима Акына, продолжаются поиски еще пятерых человек.

Два человека спасены из-под завалов. Все усилия спасателей направлены на спасение пяти человек, которые, предположительно, под завалами

гостелеканал TRT Haber со ссылкой на губернатора

Вышка сотовой связи накренилась в Ивангороде.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: конья, обрушение, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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