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В Турции двое парашютистов-экстремалов столкнулись и упали в море

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Пострадавшие были госпитализированы, у одного их них запал язык.

Двое экстремалов-парашютистов столкнулись в воздухе и упали в море в Турции. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел во время фестиваля в городе Олюдениз. Согласно сообщениям местных СМИ, одна из пострадавших является гражданкой Украины. После падения в море у нее запал язык. Спасатели оперативно оказали ей первую медицинскую помощь, а затем отправили в больницу.

Второй пострадавший также был госпитализирован.

Ранее суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома в Москве.

Видео: Youtube/ibrahim karlıdağ

Теги: олюдениз, столкновение парашютистов, турция
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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