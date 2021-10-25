В Турции двое парашютистов-экстремалов столкнулись и упали в море

Двое экстремалов-парашютистов столкнулись в воздухе и упали в море в Турции. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел во время фестиваля в городе Олюдениз. Согласно сообщениям местных СМИ, одна из пострадавших является гражданкой Украины. После падения в море у нее запал язык. Спасатели оперативно оказали ей первую медицинскую помощь, а затем отправили в больницу.
Второй пострадавший также был госпитализирован.
Ранее суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома в Москве.
Видео: Youtube/ibrahim karlıdağ
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