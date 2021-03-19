Жертвы могли умереть из-за выхлопных газов.

В Туле найден автомобиль с телами двух женщин и ребенка. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. Врио старшего помощника руководителя ведомства Екатерина Смирнова объяснила, что инцидент произошел вечером 18 марта.

В автомобиле на улице Болдина в Туле обнаружены тела трех человек. Предположительно, один несовершеннолетний. На месте работают следователи и криминалисты. Екатерина Смирнова, врио старшего помощника главы СК РФ по региону

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Из-за гибели людей ведется расследование за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительной версии случившегося, трагедия произошла из-за выхлопных газов. Также отрабатываются другие версии.

Бывший муж убитой женщины в Новомосковске дал признательные показания.

Видео: ВК / Тула жесть, ПЛОХИЕ НОВОСТИ