В Тосненском районе дальнобойщик заявил о пропаже денежных средств

Злоумышленник объявлен в розыск.

Полицейские Тосненского района разыскивают злоумышленника, похитившего денежные средства у дальнобойщика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 30 октября. Правоохранительные органы Тосненского района получили заявление от 33-летнего экспедитора. Он рассказал о том, как неизвестный мужчина, находившийся за рулем "KIA RIO" остановился на 70 км трассе М-10 "Петербург – Москва", недалеко от деревни Ушаки и загородил проезд фуры. Когда дальнобойщик захотел выяснить в чем проблема, злоумышленник пригрозил ему пистолетов и потребовал 20 тыс. рублей. Испуганный потерпевший перевел ему на карту 9 тыс. 400 рублей и 6 тыс. 700 рублей дал наличкой.

В результате сумма ущерба составила 16 тыс. 100 рублей. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти задержан замначальника УГИБДД за получение взятки.